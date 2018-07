Delafé o The Mani-las, en la quinta edición del Tribu

La quinta edición del Festival Tribu, que se celebrará del 17 al 23 de septiembre en Burgos, cierra el cartel definitivo del Escenario San Miguel, que estará ubicado en la plaza de San Juan. Con la incorporación del catalán Delafé, la banda gallega de rock and roll clásico con cadencia R&B The Soul Jacket, The Mani-las (Maika Makovski al bajo, Olaia Bloom a la guitarra y Mariana Pérez a la batería), la banda de R&B The Limboos y el artista Ramon Mirabet -que se suman a los ya anunciados Delaporte y la gran diva del soul europeo Shirley Davis-, se completan las actuaciones de este espacio.

El Escenario San Miguel, cuyos conciertos serán gratuitos, se suma a la programación del Festival Tribu de Burgos, que ocupará durante una semana diversos espacios escénicos de la ciudad. Este festival mantiene este año su espíritu urbano y abierto de ediciones anteriores, con actividades artísticas, gastronómicas y musicales. Entre otros contenidos, se desarrollarán varios talleres, actuaciones y mesas redondas sobre Arte, Gastronomía y Música en el Museo de la Evolución Humana.