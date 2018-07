Carles Gil también se apunta

Las declaraciones y los mensajes de adhesión al proyecto de Segunda se suceden en el Depor. Tras Bóveda y Mosquera, le tocó el turno a Carles Gil. El valenciano, "un jugador muy, muy bueno", según Carmelo del Pozo, ha confirmado este jueves que también se apunta a jugar con el Deportivo en la categoría de plata. "Yo tengo contrato y con eso es suficiente. Ya he hablado con el club y tengo la cabeza aquí. Lo tengo muy claro", afirmó el centrocampista. El club herculino acaba de hacer efectiva la opción de compra para tener a Gil en propiedad.

"Yo estoy muy centrado aquí para entrenar cada día", sostiene el jugador. Reconoce haber hablado con Carmelo del Pozo, y al igual que otros compañeros que también dieron el paso de seguir en el Dépor, afirma que cualquier decisión que se tome "irá de la mano del club, porque en esto del fútbol nunca se sabe, pero pertenezco al Deportivo y estoy bien aquí. Quiero tener la cabeza aquí".

Para Carles Gil, jugar en Segunda División no es un contratiempo. Destaca que por encima de la categoría, es jugador de un equipo "grande como el Deportivo". El valenciano afirma que "Segunda no es un problema. Ya estuve y fue muy feliz. He pasado por todas las categorías", comenta.

Por último, Carles Gil también repasa el último año de blanquiazul. Las lesiones y la poca continuidad en los planes de los entrenadores han hecho que sus conclusiones del pasado curso sean "personalmente malísimas". Especialmente se refiere a la era Clarence Seedorf. El holandés no contaba con Carles Gil, que pasó de titular con Cristóbal a no entrar ni en las convocatorias con Seedorf. "Fue mi peor etapa, sin duda. Deportivamente espero no volver a coincidir con él", finalizó.