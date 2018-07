Sidnei ya es jugador del Krasnodar

El futuro de Sidnei no se escribirá en blanquiazul. El brasileño ya no es jugador del Deportivo. El Krasnodar -también el Dépor- ha hecho oficial la incorporación en propiedad del central brasileño, que se incorpora a la concentración de su nuevo equipo en Austria y pone punto y final a su etapa de cuatro temporadas en A Coruña.

Desde la Plaza de Pontevedra no contaban con Sidnei. El análisis de la dirección deportiva sobre su situación tuvo una conclusión clara: el zaguero tiene muchas condiciones técnicas pero su cabeza no está en A Coruña. Los técnicos del Deportivo entendían que su nivel de esfuerzo y compromiso no eran adecuados para continuar. Sidnei, además, ocupaba plaza de extracomunitario.

El jugador ya no se entrenó este jueves a las órdenes de Natxo González. La versión del portavoz del Dépor era que se debía a "permiso del club". Sidnei se despidió esta mañana de sus compañeros y da por cerrada su pertenencia a los de Riazor tras el descenso de categoría. En su nuevo equipo, Sidnei tendrá la opción de jugar la Europa League.

El Krasnodar ruso afirmó en su web que "los clubes de fútbol "Deportivo" y "Krasnodar" acordaron todos los detalles de la transferencia de Sidnei. El futbolista llegó a Austria,y junto con el equipo volará a Krasnodar, donde se someterá a un examen médico, después de lo cual se firmará un contrato personal con él".

A Vilalba sin los descartes

El próximo 29 de julio, el Deportivo viajará a Vilalba para concentrarse durante una semana y preparar el inicio de la competición. La idea es que ahí ya no acudan ni Guilherme dos Santos, ni Tytom, ni Fabian Schär. Del Pozo intentará buscar una solución para ellos antes de esa fecha. El Suizo, tras su Mundial, se ha revalorizado, y puede ser una interesante fuente de ingresos para las arcas coruñesas. Guilherme y Tyton son dos jugadores