Música para el comienzo de las Fiestas

La fiesta de Moros y Cristianos no tendría sentido si la música no marcara los pasos moros y cristianos que se dan en estos días, si no alegrara cada corazón festero, a cada comparsa.

Hoy la música está más que presente en el inicio de las fiestas de #Novelda. Un inicio que ya ha comenzado con el tradicional “aviso de fiesta” y el recorrido de kábilas que va a dar paso a una intensa tarde noche.

Una tarde que comenzará con la interpretación del pasodoble escrito por el joven músico de la localidad, Sergio Mira“Novelda en Fiestas” y que será dirigido en este 2018 por el músico retirado, José Boyer, compositor, profesor y Teniente Coronel en el Ejército.

Así, tras interpretarlo, a las 19:00 tendrá lugar el desfile de capitanías desde San Roque para acabar en la plaza del Ayuntamiento, delante del Castillo de Embajadas para interpretar la Mora y la Cristiana. Juan Mira, Embajador Moro afirma que esta representación es especial porque son únicas y escritas por y para #Novelda. Será a las 00:30 cuando tenga lugar el desfile más desenfadado y alegre de la fiesta, la Retreta desde Reyes Católicos que pondrá el punto y final a este intenso primer día de celebración.