El Nueva Elda comienza visitando al Silver Novanca de Leganés

La Real Federación Española de Fútbol ha hecho público el calendario de la competición liguera de la Segunda B de fútbol sala.

El torneo de la regularidad comenzará el 15 de septiembre y en el Grupo 4, el C. D. Nueva Elda F. S. empezará visitando la pista del Silver Novanca de Leganés. Una semana más tarde recibirá en el pabellón Municipal “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez” al C. D. Mejorada de la localidad madrileña de Mejorada del Campo. La segunda salida llevará a los de David Valverde “Dada” hasta tierras extremeñas para medirse al Navalmoral F. S. de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y en la cuarta jornada recibirá al recién ascendido C. D. El Valle de Madrid.

La competición liguera finalizará el 25 de mayo de 2.019 y el Nueva Elda lo hará visitando la cancha del Ciudad de Móstoles.

En lo que respecta al equipo juvenil del Nueva Elda F. S., seguirá compitiendo en el Grupo VII de la Liga Nacional y comenzará la competición el 29 de septiembre próximo recibiendo en el Pabellón de Madera, al Aljucer ElPozo F. S. Su primera salida de la próxima temporada será visitando al C. D. Murcia Mediterránea Merch.

La competición en este Grupo VII de la Liga Nacional de fútbol sala juvenil finalizará el 25 de mayo y los juveniles del Nueva Elda recibirán al Futsal Paulo Roberto.