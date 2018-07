El PP denuncia que el Govern "birla" a Ibiza 8 millones de euros

El Partido Popular de Ibiza ha vuelto a denunciar lo que aseguran, es una auténtica sumisión del gobierno del Consell de Ibiza a la presidenta Armengol, esta vez a cuenta de la financiación de la institución.

El presidente del PP, José Vicente Marí, habla en esta ocasión de que el Govern ha birlado, dicen textualmente, 8 millones de euros, ya que de los 10 millones de euros que restaban para saldar el dinero a cuenta de los avances de financiación o “bestretas” solo hay compromiso de abonar dos millones... Dicen los populares que mientras Menorca y Mallorca han presentado alegaciones porque también se han visto perjudicados por el ejecutivo de Armengol, aquí no se ha hecho nada para enmendarlo.

El PP habla de que es imposible poner un ejemplo de más inoperancia y dejadez que la de este gobierno de PSOE y Podemos.

El Consell lo niega

El conseller de Economía, Gonzalo Juan, desmintió rotundamente que el Consell haya aceptado la propuesta del Govern en relación con la liquidación de los anticipos, que se aprobó en 2014. Juan aclaró que el hecho de no formular alegaciones a la propuesta del Gobierno "no quiere decir que estemos de acuerdo, estamos negociando". El conseller ha insistido en que seguirá negociando un acuerdo satisfactorio para Ibiza, al contrario de lo que ocurrió durante el anterior mandato, cuando "no se hizo nada, lo teníamos todo perdido y olvidado", con relación a esta liquidación.