90 estudiantes indios se forman en marketing y gestión de empresas en Jaén

Un total de 90 estudiantes indios se han formado en marketing y gestión de empresas durante las últimas cuatro semanas en la Universidad de Jaén. Ha sido gracias al curso 'Business Administration, International Management and Digital Marketing', que ha organizado el Vicerrectorado de Internacionalización de la UJA.

Los participantes han llegado del IILM Institute for Higher Education de la India. Es una de las instituciones privadas de educaicón superior más importantes del país asiático y fue fundada hace 25 años. Actualmente ocupa el puesto 11 de 47 en el ranking Eduniversal de 2017. En este curso se ha formado en gestión y emprendimiento para gestionar negocios tanto nacionales como internacionales.

Las clases en el aula han durado 50 horas. Además, se han visitado distintas empresas relevantes de la provincia. De manera paralela, ha habido un programa de ocio con excursiones y actividades culturales dentro y fuera de Jaén.

Las dos instituciones académicas firmaron un convenio de intercambio en 2015. Un año después, en septiembre de 2016 tuvo lugar un primer curso que financió el centro indio y en el que estuvieron 45 jóvenes de la India.

En septiembre de 2016 se organizó la primera edición del curso 'Business & Marketing and Spanish for Specific Purposes', financiado íntegramente por el IILM Institute for Higher Education de Nueva Delhi y al que asistieron 45 estudiantes de esta institución. Además de esta formación, la Universidad de Jaén lleva a cabo otras actividades similares con jóvenes de Malasia, México, Estados Unidos, Francia, Canadá y Alemania.