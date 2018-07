El cementerio de San Froilán tendrá que cerrar si el Concello no contrata personal

La sección de Comisiones Obreras en el Concello de Lugo denunció este jueves la falta de gestión del Gobierno municipal en el servicio que se presta en el cementerio de San Froilán, que tendrá que cerrar por falta de personal. Desde el grupo sindical, también se pone de manifiesto al disconformidad con la intención del Concello de subcontratar a una empresa privada para dirigir las distintas unidades de enterramiento.

En una plantilla que cuenta con cinco trabajadores más el encargado, actualmente solo tres empleados se encuentran en activo, pendientes de las vacaciones, y excediendo la jornada laboral semanal. La evidente falta de personal les exige trabajar sin descanso hasta 19 días consecutivos y sin cobrar las horas extraordinarias hechas desde diciembre de 2017.

El delegado sindical de CC.OO., Javier Fernández, acusó al Concello de no tener previsión de substitución “en un servicio básico que non pode esperar”. Fernández también ve insuficiente el anuncio del Concello de contratar personal a media jornada, ya que “o seu cometido é o mantemento da instalación, non o apoio ós enterramentos” e “cando hai unha lista de 13 persoas coa categoría para poder cubrir as necesidades”.