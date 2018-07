Vicente del Bosque: "A un equipo de la categoría del Mallorca se le exige, como mínimo, estar en Segunda"

Vicente del Bosque, ex seleccionador de España, está en Mallorca con los niños de su campus que se realiza anualmente. El hombre que hizo campeona del mundo a la selección española ha hecho un repaso de la actualidad: desde el ascenso del Real Mallorca hasta el nombramiento de Luis Enrique como nuevo líder de la seleccionado.

"Seguí la actualidad respecto al ascenso del Mallorca. Ahora está en Segunda y, con la categoría de este equipo, se le debe exigir, como mínimo, estar allí", explica del Bosque. Quien también reconoce si Marco Asensio está en la selección es porque él se lo ha ganado: "La mejor opinión son los hechos. Ahora ya es un jugador más de la selección".

El acto con Vicente del Bosque coincide con la presentación de Luis Enrique como nuevo seleccionador nacional. El ex entrenador alaba al entrenador asturiano y le augura un buen futuro: "Tiene mucha experiencia, es un hombre preparado, con buena formación y que se encuentra entre los mejores entrenadores españoles. Le deseo mucha suerte". "Con Julen se hicieron las cosas muy bien, no perdió ningún partido amistoso ni de clasificación" , añade.

Sobre el Mundial de Rusia que acaba de finalizar, del Bosque reconoce que las "as expectativas con España eran muy buenas". "Al final, un Mundial no es fácil. Se empezó jugando muy bien, pero ocurrieron unos hecho que se gestionaron mal", indica. El ex seleccionador asegura que Rusia no hizo méritos para ganar a España en esos octavos de final donde los de Fernando Hierro cayeron en penaltis y del Bosque reconoce que "hay tránsito dulce y seguro que España tiene mucho porvenir en futuras competiciones con los Isco, Saúl Koke o Thiago".