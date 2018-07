González: "Hay que ir partido a partido y hacernos fuertes en casa"

Rubén González ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Atlético Baleares. El nuevo central balearico reconoce estar muy contento con llegar a la isla e indica que no se lo pensó mucho cuando recibió la oferta del equipo blanruiazul: "Hace una semana se presentó la oportunidad de venir aquí y todo se arregló".

"Mi objetivo es jugar los máximos partidos posibles, ayudar al equipo, ser un mallorquín más y estar a disposición del cuerpo técnico", explica González. El ex del Barakaldo nunca ha jugado en el Grupo III de Segunda B, pero espera aclimatarse rápido tanto al grupo como a la temperatura de Palma: "No estoy acostumbrado a entrenar con 30 grados pero me aclimataré rápida. Será mi cuarta temporada en 2aB, es un grupo diferente al mío que no tiene nada que ver".

En el acto también ha estado presente Patrick Messow, director deportivo de la entidad balear. El alemán se ha mostrado muy contento con la llegada de González porque es complicado encontrar centrales zurdos: "Es el perfil perfecto para esta posición". Messow no confirma que la plantilla esté cerrada, es más, comenta que se valorará en todo momento el mercado: "Hablo con el míster cada día y está contento con el equipo que tiene y cómo trabajan los jugadores. El objetivo es claro: hacer buena pretemporada, centrarnos en el primer partido cuando salga el calendario".