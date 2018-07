Sindicatos y patronal mantienen el pulso en el sector de la limpieza

Patronal y sindicatos mantienen el pulso en el sector de la limpieza. La reunión que este jueves se ha celebrado en el TAMIB no ha servido para acercar posturas entre las partes y la huelga en el sector está cada vez más cerca de ser una realidad. La patronal sigue ofreciendo una subida de sueldo del seis por ciento en cinco años a pesar de que los sindicatos han rebajado sus pretensiones del 25% de aumento en cinco años a un 17,5% en cuatro.

Ambas partes se han emplazado al jueves que viene para retomar la mediación. Dani Aranda, que ha participado en la reunión en el TAMIB en representación de Comisiones Obreras, se muestra pesimista y cree que la huelga se va a tener que llevar a cabo porque la patronal no se ha movido ni un ápice de la propuesta inicial. No hay un mínimo acercamiento, dice Aranda, que se muestra pesimista y acusa a la patronal de ser un muro con el que no se puede negociar.

El próximo jueves a las once y media de la mañana se han vuelto a citar las partes en la sede del TAMIB para tratar de agotar todas las vías de negociación.