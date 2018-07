Barkos: "Mienten quienes acusan al gobierno de trabajar por una agenda nacionalista"

"Hay datos que permiten la satisfacción", sentencia la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, después de tres años contando con apoyos externos del cuatripartito integrado por Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Y la afirmación la hace extensiva Barkos tanto para quienes mantienen un ideario del nacionalismo vasco como para los que no. A las puertas de las vacaciones de verano, la presidenta navarra ha comparecido ante los periodistas enarbolando un dossier de 80 páginas en castellano y euskera, editado con profusión de datos y cuidado despliegue gráfico. "Convivir, construir, avanzar", son los tres verbos escritos en la portada de ese informe-memoria de acción de gobierno.

LAS CIFRAS DE TRES AÑOS

Los primeros datos de ese balance tienen que ver con la economía: El decrecimiento del desempleo, con 42.911 parados a mediados de 2015 y 32.054 en el ecuador del presente año. Barkos también subrayó entre esos datos la inversión en infraestructuras: 658.000 euros en 2015 frente a los once millones y medio en el presente año. En cuanto al pago de intereses de la deuda, hace tres años se pagaron 119 millones de euros frente a los 88 millones previstos para este ejercicio.

"Queda muchísimo trabajo por hacer", admitía Barkos, para quien datos como estos desmienten las acusaciones de que el Gobierno esté más preocupado por cuestiones identitarias: "Que quienes acusan a este gobierno de trabajar por una agenda nacionalista mienten y lo hacen a conciencia" a la luz de los datos. "Son datos reales que avalan que Navarra está haciendo frente a la crisis".

Preguntada por puntos débiles de su gobierno o aspectos de los que se arrepienta, Barkos echó en falta un mayor acierto en la comunicación y puso el ejemplo de la manifestación que el pasado dos de junio tuvo lugar en Pamplona contra la política lingüística del gobierno: "personas que creyeron que este gobierno impone el euskera y me apena profundamente el no haber llegado a convencer con datos que dicen que eso es absolutamente incierto".

LA FÓRMULA DE GOBIERNO

Barkos manifestó que la fórmula de gobierno elegida, con el apoyo parlamentario de cuatro fuerzas políticas pero sin la participación directa de los tres socios Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra entre los titulares de las consejerías, "fue la fórmula acertada a la vista de lo ocurrido estos tres años. Ninguna de las formaciones políticas había tenido responsabilidad de gobierno en Navarra y creo que acertamos". No obstante, Barkos no se cerró a que en el futuro, si se diera el caso tras las elecciones, pueda contar con un ejecutivo más marcadamente político: "Un gobierno de personas con un mayor perfil político no es algo que me desagrade, en absoluto", pero eso ha de atender a la circunstancia del nuevo Parlamento y al momento político.

Sobre las relaciones con el PSN, Barkos abogó por llegar a acuerdos y contar con apoyos de la formación que lidera María Chivite. "Yo jamás me he planteado otra cosa que no fuera la suma de esos parlamentarios del Partido Socialista a ese cuatripartito que ha dotado por primera vez a Navarra en muchos años de estabilidad política".

Barkos entiende que un Gobierno español dirigido por el socialista Pedro Sánchez puede contribuir a la confluencia de las relaciones con los socialistas navarros. De momento, no hay fecha fijada para la futura entrevista entre el jefe del ejecutivo y la presidenta navarra.