Fotografía y video subacuático

Exposición de imáxes. Entre os días 1 ó 19 de agosto, estarán expostas na Casa da Luz.

O día 1 de agosto, na mesma Casa da Luz, as 20:30 horas, terá lugar a inauguración da exposición correrá o cargo do Presidente do Club, José Area. Estarán presentes deportistas de tódalas disciplinas representadas na exposición que explicarán o que nas imáxenes se representa.

Charlas abertas. Estas charlas terán lugar na sala “Os Bolechas” na Casa da Luz os días:

- Venres 3 a partir das 20:00 horas (Pesca submarina e apnea). Jacobo García e Elías Villar falarán de pesca submarina mentres que da apnea encargarase Diego Calviño.

-Venres 10 a partir das 20:00 horas (cazafotosub, fotosub e arqueoloxía). Serán Luis Alberto (Luigi) e Héctor Costa, os encargado de falar das disciplinas de imaxe. A continuación Yago Abilleira, tratará o tema "Naufragios do Novo Mundo na Ría de Pontevedra"

Proxección do vídeo "El legado de las Rías Gallegas". O día 9 de agosto a partir das 20:00 horas, proxectarase no Teatro Principal de Pontevedra o documental realizado polo director Jorge Candán e producido por Frinsa. A presentación do video correrá a cargo do director do vídeo Jorge Candán e o Director de Sostenibilidade da Empresa Frinsa, productora do documental.