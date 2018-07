María Jesús Moro: "Lo tengo claro, yo por Soraya"

La diputada del Partido Popular por Salamanca en el Congreso de los Diputados, María Jesús Moro, ha mostrado abiertamente su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría en el programa Hoy por Hoy Salamanca. Considera que su experiencia en la política es fundamental para el liderazgo del partido.

A pesar de mostrar claramente su voto, la diputada salmantina cree que, gane quien gane estas primarias, los populares deben de ir todos a una, en la misma dirección y estar al lado del ganador.

Ante la dura campaña que se está viviendo dentro del Partido, una campaña cargada de reproches, María Jesús Moro reconoce que siempre quedan heridas pero que si preserva la independencia del Partido conseguirán que las aguas vuelvan a su cauce.

Durante la entrevista Moro se ha referido a José María Aznar, no entiende las críticas que ha vertido por no haber sido invitado al Congreso ya que en su día rechazó ser Presidente de Honor y en ocasiones ha manifestado que no se identifica con el PP. La diputada salmantina ha explicado que el aforo del Congreso es limitad , no hay espacio, por la premura con la que se ha organziado esta cita.

CONGRESO PARTIDO POPULAR

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, será la encargada de presidir el congreso extraordinario del PP que va a elegir al sucesor de Mariano Rajoy.

La Comisión Organizadora del Congreso (COC) ha aprobado en su reunión de este lunes la propuesta del presidente de este órgano, Luis de Grandes, para que Pastor sea presidenta de la Mesa de este cónclave que se celebra en Madrid el viernes y el sábado.

Serán los participantes del Congreso popular, en cualquier caso, los que confirmen la designación de Pastor como presidenta, ya que deberán votar, a mano alzada, la propuesta de la COC el próximo viernes cuando comience esta cita. El sábado se celebrará la votación definitiva, en la que Pablo Casado o Soraya Sáenz de Santamaría serán los elegidos.