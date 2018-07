Llega Corbacho, se van Norel y Clark

Semana de movimientos decisivos en el Delteco GBC de cara a la próxima temporada. El club donostiarra cambia de referentes, recibiendo una gran noticia, pero al mismo tiempo teniendo que encajar dos golpes duros en la línea de flotación. Porque la alegría que supone el fichaje de Alberto Corbacho, con el que gana de forma considerable en su juego desde el perímetro, se torna en una tristeza enorme cuando se conoce la noticia de que Henk Norel y Daniel Clark, dos de sus mejores jugadores en la sobresaliente temporada pasada, no van a seguir en San Sebastián.

El que llega al GBC es un veterano de la Liga Endesa que es un experto consumado en los lanzamientos de triples. Llega libre después de que no renovara su contrato con Obradorio, donde ha estado las últimas temporadas, tras su fugaz paso por el Baskonia, donde pudo jugar una Final Four. El mallorquín pondrá su acierto desde el perímetro al servicio del GBC, una suerte del juego en el que la pasada temporada no estaba del todo fino. A sus 34 años, Corbacho sigue teniendo esa capacidad en la muñeca para desatascar partidos complicados y cerrados. Después de dejar Obradoiro, donde es toda una institución, necesitaba alicientes para seguir al más alto nivel, y ahí aparece la oferta que ha recibido del equipo de Sergio Valdeolmillos, que cuenta ahora con siete jugadores en plantilla.

No estarán en ese plantel los dos jugadores que seguramente más brillaron la pasada temporada en el Delteco GBC. Por un lado Henk Norel, su jugador más valioso y elegido en el quinteto ideal de la Liga Endesa, que finalmente no seguirá en el club donostiarra, a pesar del interés en su continuidad y de que Valdeolmillos ha tratado de convencerle. Pese a que tenía contrato en vigor, le quedaba un año más de vinculación, finalmente el pívot holandés se marcha para firmar curiosamente por un recién ascendido a la Liga Endesa como es el Breogan. Es lo mismo que hiciera hace justo un año. Al tener contrato en vigor, el Breogan deberá abonar los 30.000 euros que aparecen en su contrato como cláusula liberatoria. Por otro lado, Daniel Clark firmará en las próximas horas por el Fuenlabrada, a pesar de qie tenía una propuesta para continuar en el GBC y otra oferta de Porfi Fisac para unirse a su proyecto en el Tecnyconta Zaragoza.