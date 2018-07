El debut de Merino tendrá que esperar

El debut de Mikel Merino en partido amistoso con la Real Sociedad tendrá que esperar. No será en Ipurua contra el Eibar. Porque el centrocampista navarro no pudo ejercitarse con el grupo en la última sesión antes de ese partido. Se entrenó al marge por precaución, a pesar de que la subluxación en su hombro derecho que se produjo el miércoles se quedó sólo en un susto. Pero los médicos de la Real no quieren arriesgar lo más mínimo, todavía sigue teniendo molestias, y no pasa nada por esperar un poco para que juegue sus primeros minutos como txuri-urdin.

Mikel Merino se entrenó al margen con Guridi y Agirretxe; mientras que Miguel Ángel Moyá y Raúl Navas han trabajado en el gimnasio. El navarro no participó, por tanto, en el partidillo con el que Asier Garitano mostró alguna de sus ideas para enfrentarse al Eibar en Ipurua. El técnico de Bergara puso en liza dos posibles onces para jugar ese amistoso.

Uno estaba formado por Elustondo, Lapeña, Zubeldia, De la bella en defensa; Zurutuza, Illarramendi y Sangalli en el centro de campo; y Oyarzabal, Willian José y Juanmi en ataque. Y en el otro situó a Zaldua, Le Normand, Llorente y Kevin en defensa; Guevara, Pardo y Capilla en el centro de campo; Concha por la banda derecha, Merquelanz por la izquierda y Jon Bautista en punta de ataque. Si no hay sorpresas, todo apunta a que el primer equipo que formó será el titular en Ipurua. Aunque habrá que esperar para ver si saca un equipo en cada parte, o ya va dando de forma progresiva más minutos al resto de jugadores.