Rico o Monreal, las anternativas para el lateral izquierdo

Diego Rico o Nacho Monreal. Estas son las dos alternativas en las que trabaja la Real Sociedad para reforzar su lateral izquierdo, una de las prioridades del Director de fútbol, Roberto Olabe, para la próxima temporada. A día de hoy, no se puede descartar ninguna de las dos vías abiertas, pero la realidad es que ambas están igual de lejos como para concretarse en un plazo corto de tiempo.

De momento, en el club donostiarra siguen buscando fórmulas para desbloquear alguna de las operaciones. Y no parece fácil. En el caso de Monreal, el club donostiarra ya ha contactado con sus agentes para hacerles llegar el interés y éstos le han pasado la propuesta al lateral navarro, que no ha visto con malos ojos la posibilidad. Pero tiene un año de contrato más otro opcional y salvo que el Arsenal le abra la puerta de salida, no tiene intención de hacer algún movimiento. Varios medios ingleses han señalado en los últimos días que el club londinense le ha comunicado a Monreal que está en la lista de jugadores transferibles por los que escucharía ofertas. Y que la Real ya ha pasado una primera propuesta de oferta al Arsenal. Pero lo cierto es que aún no ha habido negociaciones entre clubes, porque hasta aid Monreal no regrese de sus vacaciones, no se sabrá las intenciones de Unai Emery, y por tanto si se puede establecer una negociación, que en todo caso se antojaría larga y compleja.

Por su parte, el asunto de Diego Rico si que puede estar más adelantado, pero a día de hoy estaría igual de complicado que el de Monreal. Porque la Real ya ha establecido contactos con el Leganés, que le ha transmitido que La formula rápida para cerrar su salida es el pago de los 20 millones de euros de su cláusula, algo que por el momento no se plantean hacen en el club donostiarra. En San Sebastián ya han pasado una primera propuesta a la entidad pepinera, que rondaba los 8 millones de euros. Una cantidad insuficiente a todas luces para el Leganés, que la rechazó sin pensárselo, algo que obliga a la Real a tener que volver a mover ficha para intentar convencerles de que se puede llegar a un acuerdo. Por eso Roberto Olabe y Jokin Aperribay preparan un segundo intento, una segunda oferta, que podría ser superior a la mitad de la cláusula de Rico, para poder negociar su fichaje, pero tampoco tiene garantías de éxito, porque el Leganés ni quiere, ni necesita vender.

Rico es un jugador al que se sigue en la Real desde hace tiempo, los informes que se tiene de él son buenos, y su progresión avala su fichaje. Se le sigue desde su época en el Zaragoza. Y ya el año pasado estuvo en la agenda realista y se preguntó por su situación, pero finalmente se optó por recuperar de Olympiakos a De la Bella. Conscientes de la dificultad de estas dos vías, en la Real no descartan otras posibilidades. En la ultimas horas se ha hablado de la posibilidad de conseguir la cesión de Theo Hernandez, con el que no cuenta el Real Madrid, pero en la entidad donostiarra no están muy abiertos a traer un jugador cedido, y entienden que sería algo muy complejo, por lo caro de la operación, porque su ficha es muy elevada y porque tendrá ofertas de grandes clubes europeos. Prefieren centrarse en Rico o Monreal, con la esperanza de que uno de los dos reforzara su lateral izquierdo para el curso que viene.