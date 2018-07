Las fuentes monumentales de La Granja protagonizarán el cupón de la ONCE del 25 de julio

El cupón de la ONCE del miércoles 25 de julio tendrá como protagonistas a las fuentes de la Granja de San Ildefonso, un reconocimiento destinado a homenajear a uno de los eventos más característicos de Castilla y León, reclamo turístico y patrimonio nacional

Diseño del cupón de la ONCE del 25 de julio 2018 / CADENA SER

En el mismo acto de presentación en el que Pérez estuvo acompañado del alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez y el director de la ONCE en Segovia, Claudio Congosto se ha tributado un homenaje a responsables de establecimientos de hostelería y restauración de La Granja, y Valsaín, entregándole una reproducción enmarcada del cupón que se presenta, en agradecimiento a su compromiso y colaboración diaria, tanto con la ONCE, a través de los vendedores, como el colectivo de personas con discapacidad general. Este reconocimiento no suele ser habitual en las presentaciones de los distintos cupones por Castilla y León

Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España estas fuentes que son un conjunto escultórico de gran riqueza