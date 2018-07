Justícia espanyola, molt espanyola i mucho espanyola

Diu molt, pense jo que diu tot, el fet que la més alta instància judicial de la Comunitat Valenciana, el Tribunal Superior de Justícia, no respecte sistemàticament la denominació oficial del territori. Eixa denominació és Comunitat Valenciana i, ho dic en castellà per tal que ho entenguen "mal que les pese". La sentència contra el decret que regula l'ús del valencià en l'administració també ve precedida del habitual "Comunidad Valenciana" i emparant-se, precisament en allò que pretén corregir la Generalitat: que el valencià, que és una llengua minoritzada i marginada en una societat bàsicament castellana-parlant, deu tindre certa prevalença en l'àmbit administratiu sentència just al contrari, en contra del valència perquè la norma del govern no aten a "la realitat plurilingüe". Però ja veuen que el Tribunal Superior de Justícia ho té clar i fa seua la por del PP, el denunciant: que puga marginar-se el castellà. Si no fos tan greu faria riure.