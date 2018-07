Holganza veraniega

Suena el timbre de la última hora, del último día de clase. Ha acabado el curso. Han llegado las vacaciones escolares. Y las de todos los demás, aunque no se marquen tan claramente. En la escuela, tras el timbre, suena la algarabía de los estudiantes, despidiéndose de los libros, de los exámenes, de los compañeros.

Llega el tiempo de descanso de las actividades del invierno. Llega el tiempo de hacer…nada. Porque en esta vida tan corta hay que aprovechar el tiempo. Yo digo que hay que ir como los niñitos en su silla, mirando todo con los ojos abiertos, con las orejas escuchando todo lo que los rodea, tocando todo, saboreando todo. Porque tienen todo por aprender. Y van aprendiendo a su ritmo, sin necesidad de imponer nada. Es importante no ir por la vida como van las maletas en el tren, dejándose arrastrar sin más. Nunca deberíamos perder el interés, la ilusión por nuestro entorno. Porque el día que lo perdamos, malo. Ese día estamos muertos, al menos de espíritu.

Pero mantener el interés y estar conectado con la vida no significa que no podamos descansar, por no utilizar el manido término de desconectar. Descansar es bueno, saludable, necesario para que el organismo se reponga, para que se empiece la nueva temporada con más alegría. Si no, acabaremos saturados y nuestra productividad caerá, en todos los sentidos.

¿Qué hacemos los adultos en vacaciones? Habitualmente intentamos no hacer nada de lo que hemos hecho durante el año y, si es posible, algunos días no hacer nada en absoluto. Y, entones, ¿por qué a los niños se les atiborra a actividades no siempre elegidas por ellos, que no siempre les permite disfrutar, solo para tenerlos ocupados estos días de verano? No por ello van a ser más listos ni van a sacar mejores notas el siguiente curso. En ocasiones, casi diría que, lógicamente, acabarán aborreciendo todo.

Descansar no significa estar todo el día tumbado durmiendo, aunque hay que dormir lo suficiente. Significa cortar la actividad que uno está realizando para dejar descansar al organismo. Significa tomarse tiempo para leer tranquilamente a la sombra d aun árbol, para pasar largos ratos de charla con los amigos y familiares que no vemos a lo largo del año. La holganza veraniega es un tiempo de parada en las actividades que hacemos durante el año, de reformateado, si utilizamos un símil informático. La holganza descongestiona el alma y recompone las ideas; se puede considerar una fuente de sabiduría porque reactivará las neuronas. Porque, si bien es cierto que a algunos la holganza los lleva a la abulia, en general, este descanso que nos tomamos también estimula la creatividad y la imaginación. Así, volveremos con más fuerzas después, porque tendremos que volver a nuestra vida habitual y tendremos que intentar hacerlo con alegría y, sobre todo, con ilusión. Sin un buen descanso veraniego, difícilmente podremos hacer las cosas con ilusión

¡Buena holganza! ¡Feliz verano!