"No soy capaz de hacer una categoría general sobre los consejeros del PSOE, porque no ha habido ninguna directriz"

"Nunca se ha dado una directriz a un consejero socialista sobre cuestiones empresariales como actuar ante determinados préstamos en las cajas de ahorro de Castilla y León". "Nunca he presidido una reunión de partido en la que se hayan discutido decisiones empresariales sobre las cajas de ahorro". Así ha querido sacudir el que fuera secretario del PSOE en Castilla y León, Óscar López, cualquier responsabilidad del PSOE con lo ocurrido en las cajas de ahorro, para dejarlo todo en un terreno meramente individual y personal.

Asegura que la única vez que les dio una directriz a estos consejeros socialistas no se cumplió y fue cuando les pidió que apoyarán que las seis cajas de ahorros se integrarán en una sola.

Sobre las dietas que cobraban los consejeros socialistas, asegura que no tenía información y que si se queda con una lección aprendida de su tiempo como secretario del PSOE en Castilla y León, es lo difícil que resulta hacer comunidad en una comunidad autónoma como es Castilla y León.

Además ha dado su apoyo a los afectados por las preferentes y ha restado importancia a la responsabilidad del PSOE al recordar que el modelo de los consejos de administración de las cajas era "democrático" porque estaban integrados no solo por PP y PSOE, sino también por sindicatos y por la sociedad organizada en general.

Se trata de la penúltima comparecencia en la comisión investigación de las cajas de ahorro que comenzó hace un año.

Desde la oposición consideran preocupante que el propio secretario del PSOE reconozca que no había ningún control sobre estos consejeros socialistas:

“no soy capaz de hacer una categoría general sobre la responsabilidad de los consejeros del PSOE en los órganos de las cajas porque no se dio ninguna directriz en concreto", ha afirmado López, añadiendo que "solo una y no la cumplieron; que fue que apostarán por la integración de todas las cajas de ahorro de Castilla y León en total seis en aquella época en solo una”.