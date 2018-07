A vueltas con la ubicación del rastro

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza se atascan en discutir cómo y dónde debería ser el debate sobre el futuro del mercado ambulante, antes de empezar a hablar realmente sobre ese futuro. Lo hemos comprobado hoy en Plaza Pública, en Radio Zaragoza, que termina la temporada.

Es el día después del esperpento por la reunión convocada por PSOE y Chunta Aragonesista. El encuentro acabó en el vestíbulo porque el gobierno se negó a ceder ningún espacio de la planta noble.

Pablo Muñoz (Zaragoza en Común) ha explicado que estos espacios, como son el salón de plenos o la sala de gobierno "están para actos del gobierno o para actos institucionales" y defiende que era "una utilización partidista de un espacio colectivo e institucional".

Pero esta postura no convence. "Quiero pensar que estás de broma", le respondía Lola Ranera (PSOE), porque "que hables tú de formas me parece espeluznante". Y le decía: "los lunes os reunís en la sala de gobierno los de Zaragoza en Común, si tenemos fotos de la presentación de las listas de Ganemos en la sala de prensa". Carmelo Asensio (CHA) ha añadido que "me llama la atención que hables de uso partidista" porque "Zaragoza en Común no se cortó un pelo en utilizar la sala del Auditorio para hacer actos partidistas".

A la derecha, apoyo de Jorge Azcón, del PP, aunque, también, propuesta alternativa. PP y Sara Fernández, Ciudadanos, piden crear una Comisión Especial de Estudio.