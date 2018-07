La Junta dice “no” al escenario en la playa para el Cooltural Fest

El Cooltural Fest no ha recibido el visto bueno por parte de la Junta de Andalucía para ubicar uno de sus escenarios en la playa de la capital. Así lo anunciaba el concejal de Cultura, Carlos Sánchez, en una entrevista realizada esta mañana en 'Hoy por Hoy Almería' en la que acusaba a la administración autonómica de tener una doble vara de medir a la hora de la concesión de esos permisos.

Según Sánchez, mientras en Almería lo que se alega desde la Delegación de Medio Ambiente es que cumpliendo con la Ley de Costas cuando dice que "todo lo que se puede hacer fuera de la playa debe hacerse fuera" en otros municipios, como es el caso de Cuevas del Almanzora, sí que se da autorización a la realización de actividades como el Dreambeach. Así afirma: "¿Y con el Dreambeach qué pasa? ¿Y con las actividades programadas por el Ayuntamiento de Níjar? A esas sí se les da el visto bueno por lo que yo no creo que esto sea una cosa de partidos sino de mala fe con la ciudad de Almería". Pone como ejemplo el concejal de Cultura que otros ayuntamientos del PP como el de Ayamonte no tienen estos problemas "porque cambia la Delegación".

Y es que no es el Cooltural Fest lo único que este año no se podrá realizar en la playa sino que, "por primera vez el cine de verano no se va a poder hacer en playas como El Zapillo o Cabo de Gata, o el concierto de Danza Invisible, o el de OBK que eran gratuitos en la playa". Añade el edil además una crítica a la hora de tramitar la documentación ya que asegura que "primero dicen que tienen que ir incluidas las actividades en el plan de playas y ahora dicen que no. Tras hablar con el alcalde de Ayamonte me entero de que ellos sí que lo tienen incluido dentro del plan y se les han dado todos los permisos sin problema".

Sea como sea, lo cierto es que el Ayuntamiento ha presentado sus alegaciones ante la Junta de Andalucía que tiene tres meses para contestar, lo que supone que pueda llegar el mes de octubre sin saber si hay o no hay permiso. De modo que, ya se están buscando espacios a los que trasladar el Cooltural Fest y en el caso del cine de verano se trasladará al Anfiteatro de la Rambla.