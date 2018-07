Siles y Toril llegan con ilusión a un nuevo proyecto

Puesta de largo de Pablo Siles y Alberto Toril. El Almería presentó a dos de las tres incorporaciones para el filial -el meta Guille Lara está en Pinatar con el primer equipo-, de la mano de Ibán Andrés, secretario técnico rojiblanco. Faltan dos fichajes por cerrar en el conjunto de Esteban Navarro, que mantiene el bloque del ascenso con la idea de hacer una digna temporada en Segunda B. Las negociaciones fueron sencillas, ya que tanto Siles como Toril querían cambiar de aires y el Almería le presentaba un proyecto acorde a lo que buscaban.

Pablo Siles

Extremo que puede actuar en ambos perfiles, llega del Linares Deportivo, aunque conoce bien la casa rojiblanca, ya que jugó en categoría cadete con la entidad presidida por Alfonso García. "Mis expectativas son crecer como jugador. Almería es un buen sitio para gente como yo, porque el primer equipo está cerca", manifestó el futbolista motrileño. Lleva dos semanas entrenando con sus nuevos compañeros y no tiene ninguna queja: "El grupo es sensacional. Desde que he llegado me han acogido fenomenal y quiero competir ya". Reconoce que los primeros partidos de Liga serán difíciles, y es que el salto de categoría es notable: "Hay un salto muy grande de Tercera a Segunda B. Solo hay que ver los clubes que hay en la categoría". Tiene muy clara su meta personal: "Hacer una buena campaña, que el primer equipo se fije en mí y poder debutar algún día".

Alberto Toril

Delantero centro, llega del Real Mallorca, aunque la pasada campaña militó en el Olot. Joven y corpulento, llega como sustituto de Sekou Gassama y complementará el ataque con el almeriense Darío Guti, un jugador con menos estatura, pero con más velocidad. "Soy un jugador referencia, que juega bien de espaldas, y me asocio bien con los compañeros. Creo que tengo gol, aunque no me marco cifra para la temporada", apuntó Toril.

Superar los 20 tantos de Sekou en Tercera será casi imposible, pero Toril quiere implantar su sello en el conjunto de Esteban Navarro. La Segunda B es una Liga que puede servir de trampolín para ellos: "A Sekou no le he visto, me han hablado muy bien de él. No vengo a compararme con nadie, sino a hacer mi trabajo". Necesitaba cambiar de aires y llegó a un acuerdo con el Mallorca para terminar su vinculación: "Quería salir del Mallorca y mi agente me comentó la posibilidad del Almería. Acepté rápido".