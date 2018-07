Pablo Rodríguez: "Morales pedía antes la ampliación del muelle de Agaete y ahora no se moja porque es incómodo para él"

A finales de este año comenzarán las obras de ampliación del muelle de Agaete. Lo ha anunciado en la SER el consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, quien ha vuelto insistir en los importantes beneficios que reportará que en el Puerto de Las Nieves atraquen dos ferries más y un crucero.

Un proyecto con polémica que no cuenta con el respaldo de la mayoría de los vecinos, según los cálculos del Ayuntamiento, y que ha sido cuestionado por algunos partidos. Sin embargo, el también vicepresidente regional recuerda que hasta hace no mucho, partidos como NC, le han instado a que adjudicara un proyecto "que llevaba guardado 10 años en un cajón".

Rodríguez no comprende cómo ahora el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, demuestra una posición "ambigua" que, en su opinión, no es propia de un líder insular. "Morales hace un año y medio le decía a Ornela Chacón, mi antecesora, que era bueno para Agaete y hoy no se posiciona y dice que decida el pueblo". El titular de Obras Públicas se cuestiona por qué el presidente insular "no le pregunta al pueblo de Moya sobre la carretera del norte cuando el Ayuntamiento no quiere el trazado que plantea el Cabildo".

"Prefiere ponerse de perfil porque es incómodo para él y porque quien adjudica es el Gobierno de Canarias", ha aseverado Rodríguez. Sobre la consulta popular que piden desde el consistorio, reconoce que debería ser extensible a todos los canarios al tratarse de un proyecto estratégico. "Tiene interés regional por lo que habría que consultarle a todos los canarios, y siempre he defendido la participación, pero entonces habría que preguntar por todo y seremos como Suiza haciendo consultas semanalmente y no creo en eso", ha añadido el vicepresidente del Ejecutivo.