Borja Herrera: “Sólo con buenos jugadores no estaremos arriba”

El zurdo Borja Herrera regresa al equipo amarillo después de una cesión con el recién ascendido, Real Valladolid, lo que supone su segundo ascenso consecutivo puesto que antes lo había logrado con Las Palmas Atlético a Segunda B. "He tocado todas las categorías y eso es bueno. He tenido la suerte de ascender con el Valladolid y ojalá pueda consolidarme en la UD, en el equipo de mis amores", dijo el defensor.

Es consciente que tendrá un duro competidor en Dani Castellano, aunque entiende que"los dos tenemos una trayectoria parecida y me ha ayudado mucho en esta parte; siempre me ha dicho que disfrute y que aproveche para aprender de todos los compañeros”, explicó.

Reconoce que “cada vez estoy mejor en este puesto y ya me considero un defensa más”, recordó, puesto que “llevo dos años y medio jugando como lateral con dos ascensos y un play off y ahora en el primer equipo. Todo me está saliendo de perla y la verdad es que no se equivocó Mingo Oramas (entrenador del filial); salió redondo”, aunque “es verdad que alguna pelea tuvimos al principio por hacerme jugar de lateral. Pero ahora le estoy muy agradecido por descubrirme en esta posición”, resaltó el ahora lateral zurdo en los medios de la entidad insular.

No esconde que es un "lateral ofensivo” pero “lo primero es estar bien atrás, comprometiéndose en defensa. Es verdad que lo que mejor se me da ir al ataque, pero ahora me toca trabajar la parte defensiva y muy bien”.

Con Manolo Jiménez "vamos muy bien” puesto que “todos empezamos de cero” y lo que busca en lo personal es “darlo todo para que el entrenador vea las cualidades que tengo y aprovechar la ocasión para ganarme un hueco. Lo ha dicho el míster: lo primero es comprometerse en defensa, no encajar, y luego sumarnos al ataque. Pero antes hay que estar firmes en defensa porque el míster está puliendo muchas cosas a nivel individual y colectivo en esta etapa de la temporada".

Lo que le ‘tranquiliza’ es que en la plantilla "tenemos delanteros como Rubén y Araujo que promedian una media de 20 goles por temporada”, pero “sólo con buenos jugadores no estaremos arriba”, opinando que “habrá que pelear cada minuto en todos los campos” ya que “como dice el míster, habrá partidos que ganaremos sin jugar bien".

Su experiencia en Real Valladolid “fue inolvidable” porque “era un grupo magnífico que puso la guinda al pastel con el ascenso. Aprendí que la categoría en Segunda es muy complicada y hasta el último partido hay que luchar. No se puede relajar nadie contra ningún rival en esta división".

Sus meses en la categoría de plata le valen para entender que esta temporada “será más complicada que la anterior” porque “hay muchos equipos históricos que quieren volver a Primera División”, donde “habrá estadios, como el del Málaga o Deportivo, que serán auténticas ollas a presión. Todos quieren ganar”.