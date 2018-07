Gaby Peñalba no mejora y busca otras opiniones en Finlandia

El calvario del medio organizador argentino Gaby Peñalba continúa. Después de un error en el tiempo de baja, de ser operado, de visitar al doctor Cugat y ver que nada mejorar, se marcha a Finlandia para ser visto por Sakari Orava.

El centrocampista sudamericano fichaba en el mercado invernal por los amarillos por petición expresa de Paco Jémez, que lo conocía de su etapa en México en el Cruz Azul, pero a los pocos partidos se lesionaba y aunque intentó forzar ante el Sevilla, su rodilla dijo basta. Parecía que era un contratiempo menor al sufrir la rotura del llamado quiste de Baker, según la primera exploración, dándose un periodo de recuperación erróneo por parte de los servicios médicos del club, pero la cosa fue a peor, teniendo que pasar por el quirófano para ser intervenido.

Pasadas las semanas y los meses la evolución era inexistente y el jugador no notaba mejoría alguna, por lo que nunca ha podido ejercitarse con el grupo y siempre ha estado junto a los recuperadores de la entidad. Al poco tiempo viajó hasta Barcelona para ser visionado por el doctor Ramón Cugat, el mismo que intervino con éxito a otros amarillos como Vitolo y Javi Castellano, el cuál determinó que se había producido un error en los plazos, ya que esa lesión necesitaba varias semanas más de reposo y no tendría que haber pasado necesariamente por el quirófano. La realidad, que el no ha vuelto a jugar desde entonces y su desesperación es manifiesta.

Es por ello que buscará otra opinión para ver su se encuentra una solución a sus problemas, motivo por el que viaja este jueves hasta Finlandia para ser recibido por el prestigioso doctor Sakari Orava y su equipo médico, el mismo que operó al galo del F.C. Barcelona Ousmane Dembélé. Según la entidad “la zona lesionada es el tendón del gemelo interno y semimembranoso, en el hueco poplíteo de su rodilla derecha”.

El jugador se ha bajado el sueldo para seguir en Gran Canaria, donde admite encontrarse muy cómodo, pero sus problemas físicos no le aseguran poder contar con ficha.