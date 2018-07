Erick Galán, el reguetón puertorriqueño español

Erick Galán no deja indiferente a nadie. Con tan solo 22 años abruma su seguridad y su arrojo. Sabe que es necesario en el mundo en el que se mueve y va a por todas. Lo demostró en Factor X, con una participación no exenta de polémica, que le sirvió de catapulta a su carrera musical, una carrera con la que sueña desde los 15 años. En esa época no había reguetón así que su música era el pop, “lo mismo escuchaba a Bisbal que a Estopa o a Andy y Lucas”, afirma. Hasta que conoció a través de sus amigos, “dos de los mejores amigos míos son colombianos”, dice, la música latina y en especial el reguetón. Este estilo musical se ha convertido en “el motor” de su felicidad y en la vía de su éxito. ‘Dime que sientes’ ha sido uno de los temas más seguidos y ahora Erick Galán presenta su nuevo single ‘Yo quisiera’, con tintes calientes y propicios para canciones de verano.

Nacido en Toledo, se ha convertido en una de las voces más recientes del reguetón puertorriqueño hecho por un español. Ha compartido escenario con nombres tan significativos en la música latina como Daddy Yankee, actuando como telonero, y con otros artistas como DaSoul, Haze o Jay Santos, entre otros.

Se define como una persona “visionaria” que no piensa tanto en su presente, sino en el futuro, donde se ve con una compañía musical en Miami, apoyando a los que empiezan. De momento, nuevo sencillo, cerca de 200.000 seguidores en Instagram y su propia marca de ropa, ya a la venta.