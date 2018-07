Proyecto TUD censura ahora al gobierno

Hace un año se producía el cambio de gobierno en Valdemoro tras una moción de censura que llevaba a la alcaldía a PSOE escoltado por Ganemos e IUCM, pero con el apoyo de Proyecto Tud. Dicho grupo no entraba en el Ejecutivo y ahora, doce meses después, cree que los acuerdos a cambio de los que dio su apoyo no se están cumpliendo.

El grupo cree que el tripartito “ha demostrado que su único interés era llegar al poder a cualquier precio” porque muchos de los acuerdos no se han cumplido. Del total de medidas recogidas en el plan de actuación, 48, solo hay tres realizadas, 14 van con retraso, 20 están pendientes y otras 11 aún están en plazo de ser ejecutadas. “En resumen, el gobierno de coalición solo ha ejecutado en un año el 6,25 por ciento del plan de actuación”, critican, y por eso creen que han faltado a sus compromisos.

Por su parte el alcalde, Serafín Faraldos, cree que TUD “hace una visión un tanto sesgada del acuerdo” y de hecho este jueves se reúnen para intercambiar visiones. “Desgraciadamente algunas cuestiones no han ido todo lo deprisa que debieran”, según Faraldos, por los problemas de organización que tiene el Ayuntamiento. No obstante mantiene que no está “preocupado” y que “Tud siempre ha mostrado una visión de futuro y con los acuerdos a los que lleguemos en materia de presupuestos y oferta de empleo público solventaremos muchas de estas cuestiones”.