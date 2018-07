Las cinco W del deporte femenino

El Curso de Verano de la UNIA sobre deporte femenino “Las 5 W del deporte femenino”, con la colaboración de Unicaja Banco y El Confidencial, dio comienzo con la intervención del director de la UNIA en Málaga, Francisco González Fajardo; el director general de la Secretaría General y Técnica de Unicaja Banco, José M. Domínguez; el director de El Confidencial, Nacho Cardero, y el director del curso, Agustín Rivera.

La sesión de ayer contó las experiencias en la evolución del periodismo deportivo del redactor jefe de Deportes de El Confidencial, Víctor García; los aspectos académicos de la información deportiva, Jose Luis Rojas Torrijos, profesor de periodismo deportivo de la Universidad de Sevilla; y los nuevos formatos y el caso de la mujer en la información deportiva, de la mano de Laura Pérez, CEO en Avance Deportivo. Por la tarde, se celebró una mesa redonda sobre “La superación en el deporte”, con Carolina Navarro (Campeona del Mundo de Pádel), Carmen Herrera (yudoca paralímpica), moderadas por Elena Sanz (periodista deportiva de El Confidencial, experta en runner) y la conferencia del ex seleccionador español de Baloncesto, Javier Imbroda con “Cantera y formación básica”.

Hoy se han tratado temas de responsabilidad social corporativa, de la mano de la profesora de la Universidad de Málaga y ex jefa de comunicación del Málaga Club de Fútbol, desde el punto de vista del gabinete de comunicación; mientras que la periodista de Canal Sur, Cristina Mena, desde el punto de vista de los medios de comunicación. A lo largo de la jornada, se celebrarán mesas redondas compuestas por profesionales de los medios de comunicación como Natalia Arriaga (Agencia EFE), Patricia Cazón (Deportes Diario AS), Juan Castro (DIARIO MARCA) Isabel Sánchez (Onda Cero Málaga) y Elena Sanz o Gemma Herrero (ambas de El Confidencial). Además con las deportistas Yohanna Alonso (Campeona del mundo de MuayThail), María Peláez (ex nadadora olímpica), Noelia Oncina (ex jugadora de la selección de Balonmano) o Paula Ruiz (nadadora).