El BeSoccer UMA Antequera ficha al malagueño Víctor Arévalo

El BeSoccer CD UMA Antequera incorpora a sus filas a Víctor Manuel Arévalo, procedente del CA Osasuna Magna de Pamplona, uno de los mejores clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala y en las últimas temporadas todo un fijo en la Copa de España, el play-off por el título y subcampeón de la Copa del Rey 2016-2017.

Nacido en Málaga el 24 de octubre de 1989, el nuevo ala-cierre del conjunto universitario, jugó 30 partidos y consiguió ocho tantos en la última temporada con el Osasuna Magna.

“Lo primero, muy contento porque se vea fútbol sala de primer nivel en mi ciudad; y lo segundo, saber que el equipo de tu ciudad cuenta contigo, apuesta por ti y no hay nada más bonito que defender algo que está en tu casa. Una decisión totalmente personal, es un equipo que viene de Segunda, pero al estar en casa y llevar tanto tiempo fuera, siempre fue la opción que quise elegir; más que nada por cercanía, tener a la familia cerca y el proyecto y grupo humano que hay dentro de lo que es el UMA Antequera, es muy bonito. La mejor opción que tenía era esta, ya que se me han abierto las puertas”, dijo Víctor Arévalo.

“La experiencia de llevar en Primera División 6 años es algo que se va a ver o pueden encontrar en mí. No voy a venir a marcar 35 goles y meter al equipo en Copa y en play-off, porque no soy ni Ricardinho ni quiero serlo tampoco. Soy un jugador que va a entrenar desde el primer día hasta el último como el que más, lucho, trabajo, no me gusta que me regalen nada y si puedo inculcárselo a mis compañeros, qué mejor que tengamos un equipo que seamos unos luchadores y con ganas y tesón llevemos esto adelante”.

“Lo más bonito que hay es poder mantener al equipo en Primera. El año cuando se subió no se consiguió, hubo mucha mala suerte, porque se perdieron partidos cuando faltaban pocos minutos. Venir aquí es una apuesta personal, había ofertas de otros clubes, y decir el porqué no yo, que soy de aquí, sí puedo mantener al conjunto en 1ª con el apoyo de todos los jugadores. Sería una cosa muy bonita”.