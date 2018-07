Alguno no se ha enterado de nada

Soria quiere futuro, con el hastag delante, es lo que se puede leer en las pancartas que ha colocado la Soria Ya en muchos pueblos de la provincia. Y sin tener que irnos lejos también lo podemos leer en la fachada del Palacio de la Audiencia en la plaza Mayor. Una pancarta con 12 metros de longitud, una tela que ha querido extender el colectivo, con el beneplácito, por supuesto del ayuntamiento de la capital.

Ha habido reacciones de todo tipo a esa pancarta, hay a quien le parece bien y justo colocar la reivindicación histórica de esta provincia; y hay quien considera que es una tontería que afea la Plaza porque el futuro se busca en los despachos de las administraciones y de las instituciones. Pues personalmente... yo creo que quien opina así, despreciando la iniciativa de la Soria Ya! no se ha enterado de nada de la lucha que los vecinos de esta provincia hemos iniciado contra la despoblación y por la igualdad de oportunidades sin depender del territorio donde vivamos. Que esa pancarta no trae subvenciones... por supuesto. Pero no nos olvidemos que no es labor de la plataforma Soria Ya! buscar estas inversiones. Que es labor de nuestros gobernantes.

Pero mejor será visibilizar el problema, llorar las penas, que dejarlas dentro. Porque lo que no se visibiliza no existe, y aquí... el olvido y la desidia es un hecho practicado por gobiernos de todos los colores por el simple hecho de que Soria no supone ningún beneficio electoral por el puñado de población que somos. Así... como el que no llora no mama, mejor llorar que callar, y mejor trabajar que quejarse.

Enhorabuena a los miembros de la Soria Ya! que, desinteresadamente (al menos ahora), dedica su tiempo a publicar los problemas de Soria. Y es más, han puesto en marcha una caravana informativa por los pueblos que van a comenzar en Almazán este sábado, por la mañana, donde informarán a los vecinos, recogerán sus necesidades y demandas, y también darán a conocer su labor en busca de nuevos colaboradores y voluntarios.