Aparece en la calle Santo Domingo el cadáver de un hombre que llevaba muerto más de trece meses

La Plataforma Santo Domingo Bizirik, denuncia en un comunicado el abandono que sufre la calle y que evidencian a través del descubrimiento del cadáver de un hombre vecino del barrio, fallecido hacía más de doce tr meses.

Los vecinos aseguran que el primer aviso se realizó hace trece meses: “El 26 de junio de 2017 la comunidad del edificio donde ha aparecido el cadáver presentó una solicitud al Ayuntamiento” denunciando el “olor insoportable” que podía suponer un “problema de salud pública”

Un inspector del Servicio de Salud Pública realizó entonces un informe instando a entrar a la vivienda para averiguar el origen del olor. Otras dos inspecciones concluyeron lo mismo, pero no se pudo entrar en la vivienda al desconocer al dueño. Para poder acceder hubo que trasladar el asunto a los juzgados, y hasta que el juez no ha autorizado la entrada no se ha podido acceder al piso.

Fuentes municipales señalan a SER Vitoria que la presencia de los inspectores municipales, nada más conocerse la denuncia vecinal, demuestra que no hubo abandono y que el ayuntamiento ha estado pendiente del asunto.

Otra cuestión bien distinta, aseguran desde el Ayuntamiento de Vitoria, es y ha sido el proceso judicial paralelo. Hasta que un juez no ha autorizado la entradaen el inmueble, no se ha podido acceder a la vivienda. .

Una vez autorizada la entrada por orden judicial , el pasado lunes 16 de julio, apareció el cadáver del hijo del anterior dueño, dicen los vecinos que cuentan en una nota ..que este hombre, de 55 años de edad , habría fallecido como mínimo hace esos 13 meses y que, además, habría acumulado en la vivienda gran cantidad de objetos inservibles.

La plataforma vecinas acusa al Ayuntamiento de Vitoria por lo que consideran; " dejadez y abandono municipal ante la grave situación socioeconómica que vive la calle Santo Domingo llega hasta el extremo de convertirla literalmente en cementerio"

Acusan al Ayuntamiento a "obligar" al vecindario de la calle Santo Domingo a "padecer un hedor insoportable y posible foco de infección durante más de un año".