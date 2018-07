Uns 3.000 menors barcelonins no estan ben vacunats

La VII Enquesta de Salut de Barcelona (ESB) revela que un 1,5% de la població infantil de la ciutat, uns 3.000 menors de 15 anys, no han rebut alguna vacuna del calendari sistemàtic sense que hi hagi motius mèdics que ho avalin, mentre que un altre 2% no ha estat vacunat per recomanació mèdica.

Així, amb el 96,5% de la població infantil perfectament vacunada, un dels percentatges més alts d'Europa, Barcelona té la immunitat de grup garantida, el que passa quan se supera el 85% de vacunació.

El percentatge de nens i nenes menors de 15 anys que no ha rebut alguna vacuna del calendari sistemàtic perquè els seus pares, mares o cuidadors no creien que calgués, fos efectiva o els preocupava la seva seguretat és un dels indicadors afegits a l'ESB, que es realitza als barcelonins des del 1983.

"Els nens que no es vacunen no tenen problemes gràcies al percentatge molt alt de nens que es vacunen", ha assegurat la comissionada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, que ha destacat que, "comparada amb d'altres ciutats, la situació de Barcelona és molt bona" però cal continuar treballant en el Pla de Vacunació perquè la immunitat de grup, no només segueixi garantida, sinó que augmenti".

La comissionada de Salut i la cap dels Sistemes d'Informació Sanitària de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Catherine Pérez, han presentat avui l'anàlisi de l'enquesta, a la qual van respondre 4.000 persones entrevistades presencialment el 2016.

L'objectiu d'aquesta enquesta és oferir informació actualitzada sobre salut de la població, hàbits relacionats amb la salut, la utilització dels serveis sanitaris i les pràctiques preventives, però també sobre els determinants de la salut de la ciutadania.

Per a això, en aquesta última edició s'han incorporat a l'enquesta preguntes que aporten dades sobre nous àmbits com els factors de pobresa energètica i pobresa material, les atencions, la no vacunació i la inseguretat alimentària.

A Barcelona, el 82,1% dels homes i el 78,5% de les dones declaren tenir un bon o excel·lent estat de salut però, en funció del sexe, el nivell socioeconòmic i del territori en què es viu hi ha desigualtats.

En general, aquest indicador de salut percebuda es manté estable en les últimes enquestes, amb certa millora respecte a les dades del 2006.

Tarafa ha destacat que és una "bona notícia" que tots els indicadors siguin estables excepte dos, salut mental i la percepció de la salut que tenen les persones que s'encarreguen de les atencions a casa.

Entre la població adulta de 15 anys o més presenten risc de mala salut mental el 20% de les dones i el 16,5% dels homes, amb poques diferències per grups d'edat i més elevat que en l'enquesta del 2011 (16,8% en dones i 11% en homes).

S'observa també que aquest factor és més alt en persones aturades o treballadores de classe manual.

Entre els resultats de l'enquesta destaca que, en general, la població té una alta valoració dels serveis sanitaris, com posa de manifest que 8 de cada 10 persones usuàries de l'atenció primària diuen que recomanarien el seu centre.

Ara bé, a Barcelona, el 34,6% d'homes i el 35,8% de dones tenen una doble cobertura sanitària -pública i privada-, i segons els resultats de l'enquesta aquest fet influeix en el nombre de visites que la ciutadania fa a l'especialista.

Per exemple, el 46,3% dels homes i el 54,5% de les dones amb doble cobertura sanitària han anat al dentista durant l'últim any, davant del 32,1% d'homes i el 36,2% de les dones que ho fan en el cas de la població que només té cobertura sanitària pública.