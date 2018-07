El saló audiovisual Integrated Systems deixarà més de 400 milions a Barcelona

La fira Integrated Systems Europe (ISE), el major esdeveniment mundial del sector audiovisual, se celebrarà a partir del 2021 a Barcelona i generarà un impacte econòmic de més de 400 milions d'euros.

L'ISE, que va néixer el 2004 i fins ara se celebrava a Amsterdam (Països Baixos), es mudarà a partir del 2021 al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), que acollirà per primera vegada l'esdeveniment entre els dies 2 i 5 de febrer.

Aquest esdeveniment, dirigit especialment a empreses i al sector professional, està organitzat per Integrated Systems Events, empresa propietat de les associacions del sector audiovisual Avixa i Cedia, i ha reunit en l'edició del 2018 1.296 expositors i prop de 81.000 assistents, 22.000 dels quals l'han visitat per primera vegada.

L'organització preveu que l'any que ve el saló, que se celebrarà encara a la capital holandesa, obtingui xifres fins i tot majors, ja que registra un creixement anual d'assistents i expositors del 10%, a la vegada que el mercat audiovisual internacional creixerà fins al 2021 a un ritme del 5%.

El director general d'Integrated Systems Events, Mike Blackman, ha explicat en roda de premsa que el creixement sostingut del saló és un dels principals motius pels quals han elegit Barcelona com a nou destí, per "seguir creixent" en una localització que ha descrit com a "perfecta".

"Estem en un moment en el qual necessitem espai. Estem en constant creixement (...) Durant els últims 18 mesos hem dut a terme una investigació entre expositors i assistents i hem vist molts recintes d'Europa. Al final, Barcelona va ser la nostra elecció unànime", ha assegurat Blackman acompanyat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

El director de l'ISE ha destacat el paper de Fira de Barcelona com a líder d'exposicions i salons, que atreuen cada any més de 2 milions de visitants de 200 països i 30.000 expositors, i ha qualificat el recinte de Gran Via com un dels més "grans i moderns" d'Europa, amb 8 pavellons i 200.000 metres quadrats.

A l'acte de presentació del saló han assistit també la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón; el conseller delegat (CEO) d'Avixa, David Labuskes; el CEO i president global de Cedia, Tabatha O'Connor, i el director de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

Ada Colau ha anunciat que espera "créixer conjuntament per fer que l'ISE sigui més gran que mai" i ha afirmat que l'arribada de l'esdeveniment audiovisual pot suposar "una oportunitat per a moltes companyies".

"Estem convençuts que el fet que un dels principals esdeveniments en solucions audiovisuals com ISE esculli Barcelona per créixer és un indicador clar de la nostra posició estratègica com una ciutat compromesa amb el talent i la innovació", ha afegit l'alcaldessa.

De la seva banda, Constantí Serrallonga ha reconegut que des de Fira de Barcelona han vist el progrés del saló i que des de l'entitat tenien "la confiança en què tard o d'hora" aterrés a la capital catalana.

Serrallonga ha destacat el compromís de la ciutat amb les empreses, la innovació i el 'networking', entre d'altres prioritats, i la competitivitat de Barcelona, i ha atribuït l'èxit que suposa ser el nou emplaçament del saló ISE a un "bon treball en equip" entre Fira, les institucions i d'altres actors clau.

De la seva banda, la consellera Àngels Chacón ha destacat la fortalesa del teixit empresarial i intel·lectual català, format per més de 1.250 empreses emergents, 8.642 companyies estrangeres, "universitats que lideren rànquings internacionals i on més de la meitat de les empreses innoven".

L'ISE va néixer el 2004 amb una primera edició a Ginebra (Suïssa), amb 120 expositors i 3.500 visitants, però els últims anys s'ha celebrat a la capital dels Països Baixos sota la direcció de Mike Blackman.

L'ISE serà el segon saló de més importància de la capital catalana després del Mobile World Congress (MWC), que en la seva última edició va reunir 107.000 visitants.

L'MWC té contracte de permanència a la capital catalana fins al 2023 i en la seva última edició va generar un impacte econòmic de més de 470 milions d'euros a l'àrea de Barcelona.