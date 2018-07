Se instalan los barracones para el CEIP La Almadraba

Han empezado a instalarse los barracones que conselleria anunció para el próximo curso en el Instituto Radio Exterior.

Precisamente este jueves tuvo lugar una reunión entre la edil de Educación y la Plataforma de Educación de la Zona de Playas para dar a conocer con qué terrenos se cuenta en la zona. La respuesta fue que la parcela en un principio prevista no es válida, un jarro de agua fría para esta comunidad educativa. Conselleria le resta importancia y dice que hay solución.

Educación ya admitió la necesidad de construir un nuevo centro de secundaria a medio plazo. Entretanto, de cara al nuevo curso y de forma temporal anunció que se instalarían cinco aulas prefabricadas en el IES Radio Exterior para el colegio La Almadraba y dos más en el IES El Cabo "para responder a las demandas del alumnado", como se ha empezado a llevar a cabo este jueves.

No obstante, explica la plataforma que la edil de Educación, Mari Carmen de España, les ha informado de que los terrenos que se iban a ceder anexos a El Cabo Huertas no son de uso docente, como exige la Conselleria, con lo que esta propuesta ahora decae. A la plataforma le preocupa sobre todo el previsible crecimiento demográfico en una zona que en los próximos dos años aumentará con 2.000 viviendas más, -800 de ellas, nuevas VPO- y que no cuenta con suficientes dotaciones educativas.

En la matrícula de este año en Infantil y Primaria, reconocen, no se cubrieron todas las plazas, (han quedado 50 vacantes, según Conselleria) pero en Secundaria sí que existe una saturación del alumnado, lamenta Ramón López, portavoz de la FAPA Gabriel Miró, que integra esta plataforma.

Pero para la directora territorial, Tudi Torró, el problema de playas es "puntual" y se solucionará con la inminente adecuación para separar el IES del colegio La Almadraba y con la creación futura de ese nuevo instituto. Aunque esta parcela en concreto no sea educativa, dice, hay más que pueden servir. Los barracones que se han empezado a instalar, insiste, "tienen fecha de caducidad".

La intención, según mantiene la dirección territorial, es que las obras puedan iniciarse en el primer trimestre de 2019.

Ahora los consejos escolares de colegio e instituto están emplazados por la dirección territorial a una reunión este martes 24, donde la FAPA también estará presente, para suministrarles toda la información sobre las obras. Quieren "que la conselleria se tome en serio la planificación para toda esta zona" y especialmente la oferta de ciclo formativo, ahora inexistente, añaden.

Estas prefabricadas se han empezado a instalar, cuando está a punto de publicarse la adecuación para separar este instituto del colegio La Almadraba, que alberga en su interior desde hace seis años. La publicación de la adecuación, por cierto, no se hará en el DOGV ya, sino que será la primera "licitación electrónica" de la conselleria.