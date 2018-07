Los vertidos de plásticos a los océanos están completamente “fuera de control”

Las especies invasoras, la subida del nivel del mar provocada por el cambio climático o la contaminación por plásticos son algunos de los desafíos ecológicos a los que se enfrentan el mar Mediterráneo y los océanos del mundo. El Instituto de Ecología Natural, con sede en El Campello tiene entre sus principales funciones el estudio y conservación de los ecosistemas marinos de la Comunitat Valenciana. Su director científico y gerente, Gabriel Soler, ha vuelto a los micrófonos de la Cadena SER para mantener una enriquecedora charla en La Radio al Sol.

Después de la oleada de carabelas portuguesas que se han acercado a las costas alicantinas esta primavera, es importante aclarar qué es realmente este organismo, apodado "la medusa letal". Gabriel Soler nos aclara que no es exactamente una medusa, de hecho, no es un organismo unitario. La falsa medusa es realmente una colonia flotante de organismos especializados que conforman lo que coloquialmente identificamos como una medusa. No obstante, y a diferencia de las medusas comunes, la carabela portuguesa es incapaz de desplazarse de manera autónoma, sino que depende del viento para moverse flotando. Ese es motivo por el que hemos avistado tantas en los últimos meses. Asegura Soler que, a pesar de ser una especie atlántica a la que las condiciones meteorológicas han arrastrado hasta el Mediterráneo occidental, no se trata de una especie invasora ya que "no completa su ciclo reproductivo" en nuestras aguas, así que es imposible que las colonice.

Las especies invasoras en el Mediterráneo comenzaron su proliferación con la apertura en 1869 del canal de Suez, "principalmente algas" procedentes del mar Rojo, explica Gabriel Soler. Muchas de las especies alóctonas que se introducen en nuestro mar viajan en el casco de los barcos debajo de la línea de flotación o en las denominadas aguas de lastre. Los barcos, para equilibrar su peso, llenan de agua de mar unos depósitos que posteriormente vacían en punto alejados del que tomaron las aguas de lastre inicialmente. Este proceso mezcla multitud de organismos de diferentes ecosistemas que viajan vivos en los depósitos, algo que se considera ya un importante problema medioambiental.

En el Instituto de Ecología Natural también analizan de modo pormenorizado la incidencia real del cambio climático en el medio natural, especialmente la erosión costera provocada por la virulencia de los fenómenos meteorológicos que se producen con cada vez más frecuencia. También muestran su preocupación por el aumento "fuera de control" de los vertidos de plásticos "de origen terrestre" que no se degradan, sino que se convierten en microplásticos que pasan a la cadena trófica. A ellos se suma otro problema, los contaminantes acumulativos adheridos a su superficie cuya concentración se va incrementando de manera exponencial en los organismos que consumen los peces y finalmente los humanos.

Como apunte positivo, Soler destaca que desde la entrada de España en la Unión Europea se ha ido aplicando una normativa cada vez más estricta en cuestiones medioambientales. Las autoridades han conseguido reducir los vertidos de aguas sin depurar al mar o declarar ilegal la limpieza de sentinas -un tipo de depósito de residuos oleosos de los barcos- en alta mar, que afectaba seriamente las praderas de posidonia oceánica y provocaba la eutrofización de las aguas, es decir, un aumento excesivo de materia orgánica en el agua que provoca la proliferación masiva de algas. Esta práctica de vaciado de residuos en alta mar, hoy prohibida pero no erradicada, llena los océanos y playas de hidrocarburos y otros contaminantes peligrosos. Soler celebra, eso sí, el aumento "cada vez mayor" de la conciencia ecológica en la población y la recuperación de las praderas de posidonia. Estas plantas marinas típicas de las costas valencianas, cuya presencia se va recuperando poco a poco, albergan un rico ecosistema -son hábitat de cría de diferentes peces-, mejoran la calidad y reducen la turbidez de las aguas.

