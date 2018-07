Todos contra el "lado oscuro" de las fiestas de verano

Las tres administraciones, se unen en Asturias para combatir y prevenir las agresiones sexuales durante las fiestas populares que tanto se prodigan a lo largo del verano. Delegación del Gobierno, Principado y Ayuntamientos, ponen en marcha una serie de acciones encaminadas a eliminar lo que el presidente de la Federación de Concejos, Ignacio García Palacios, calificó de “lado oscuro” de las fiestas. Una zona oscura que, al menos, en Asturias no es tan extensa, porque estamos en la mitad de la tasa de este tipo de agresiones en la media de España. Aun así, el pasado verano se produjeron cinco denuncias, tres por agresión y dos por abusos. La idea central de esta campaña es que nadie se quede al margen ante este tipo de agresiones, sino que todos podemos hacer algo y que es fundamental el papel de todos. Tiene la doble vertiente, de concienciación social y formativa, incluso en el ámbito más específico de los profesionales que de un modo u otro intervienen durante la celebración de los festejos populares: Protección Civil, Policías Locales, voluntarios, comisiones de festejos… en este ámbito más restringidos, tendrá lugar el próximo día 27 una jornada técnica de cuatro horas en Oviedo, con expertos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. El presidente de la Federación de Concejos, Ignacio García Palacios, explicó que las fiestas son cada vez más multitudinarias, lo que hace necesario abordar su parte más negativa, lo que calificó de "lado oscuro".

La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, hace un llamamiento a la responsabilidad de todos. Dice que las administraciones deben fijar estrategias y protocolos contra la violencia sexual y contra las mujeres pero pide "que nadie se quede al margen".

Las agresiones pueden producirse en cualquier ámbito o contexto, pero las concentraciones multitudinarias festivas son especialmente propicias para ello. No se trata de crar una alarma social, según la delegada del Gobierno, Delia Losa, sino de combatirlas en una estrategia que es prioritaria para el actual Gobierno, a pesar de que Asturias está por debajo de la mitad de la media española en agresiones sexuales. Somos, dice, una comunidad "tranquila, segura. Estamos por debajo de la mitad de la media española en agresiones sexuales", aunque el pasado verano se produjeron cinco denuncias, tres por agresión y dos por abusos.

¿Y qué hacer en caso de que se produzca o sospechemos que existe una agresión sexual? Primero, lo obvio: ayudar. Llamar a la Policía y Guardia Civil (al 091 o al 092), aportar todos los datos posibles que permitan identificar al agresor, facilitar a la víctima un espacio de intimidad y seguridad mientras espera y no dejarla sola, tratar de calmarla sin hacerle preguntas sobre lo ocurrido y ser discreto: tratar la información con responsabilidad. Muy importante: la víctima no debe cambiarse de roma ni lavarse, para que los investigadores dispongan de pruebas sin alterar, al igual que el escenario de la agresión. Conviene también facilitarle un teléfono, si no dispone de él, para que pueda comunicar con alguien de su confianza.

Estas indicaciones están contenidas en los materiales divulgativos de la campaña