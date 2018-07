Berizzo: "El partido nos deja buenas sensaciones"

Tras el amistoso frente al Amorebieta, en el que el Athletic ganó por 3-0 (Unai López, Nolaskoain, Sancet), Berizzo se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores. El técnico argentino propuso "una presión alta, que asuma riesgos, que estimule la idea de presionar en campo rival", tal y como indicó al final del encuentro. En ese sentido, el nuevo entrenador señaló que "el partido nos deja buenas sensaciones".

"Futbolísticamente son nuestros primeros pasos, pero satisfecho con el trabajo de todos", declaró el téncico argentino, y añadió: "todo el mundo jugó implicado intentando desarrollar la idea". La intención del técnico argentino durante estos partidos de pretemporada es "dar minutos paulatinamente a todos", "es un riesgo que hoy un futbolista recorra 90 (minutos)", amplió.

Los jóvenes fueron lo más destacado de este partido, el primer gol viene de una gran jugada y asistencia de Iñigo Vicente, y los otros dos los marcan Nolaskoain y Sancet. Para Berizzo "son chicos que valoran el lugar que ocupan y poco a poco irán adaptándose a la velocidad de Primera División". A su vez, asegura estar "muy contento con todos".

Eduardo Berizzo debe acortar la plantilla pero todavía no da a nadie por descartado: "quiero esperar los dos partidos para confeccionar la plantilla que viaje a Holanda", declaró. Anteriormente, indicó que solo quería tener dos porteros con ficha del primer equipo, por lo que parece que Unai Simón podría salir cedido. El Elche está muy interesado en él. El entrenador argentino comentó que "todavía está con nosotros, el futuro es impredecible pero de momento es portero del Athletic".

VAR en Urritxe

Una de las grandes novedades de este encuentro fue la implantación del VAR (videoarbitraje). Sin embargo, no se utilizó, ya que no hubo ninguna jugada polémica. Berizzo dio su opinión sobre esta nueva medida: "Me sugiere justicia, me gusta la idea de repasar fallos". No obstante, también piensa que "no se puede demorar tanto, interrumpir el ritmo del partido, empeora el partido", y añadió que "los árbitros tendrán que utilizar el VAR para definir la intencionalidad de la jugada".