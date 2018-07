LOS40 Playa Pop llena de estrellas la noche del Mar Menor

El cielo de Lo Pagán estaba lleno de estrellas en la noche del jueves 19 de julio. A las que brillaban en lo alto se sumaban las que se subieron al escenario de LOS40 Playa Pop en lo que desde hace años se denomina "la mayor concentración de artistas a orillas del Mar Menor".

Si a esto unimos que la afluencia de público, llegado desde todos los puntos de la región y desde provincias limítrofes, superó cualquier previsión y que las miles de cabezas se perdían a lo lejos, podemos calificar de rotundo éxito un festival que este año contó con detalles que los asistentes recordarán siempre.

A las 22,30 h. subía al escenario Tony Aguilar, creador de este formato y presentador del mismo de hace 21 ediciones y anunciaba la primera actuación: Loen.

Tony Aguilar / Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Le siguieron Josh Acosta, Junior Ferbelles, Martín Sangar, Laura Durand, Tomas The Latin Boy, Kayl y Jadel.

Ritmos bailables para refrescar una calurosa noche de verano. Uno de los atractivos de la noche fue la presencia de varios excomponentes de Auryn, la boy band por excelencia: Carlos Marco presentó su versión del clásico de Radio Futura "Enamorado de la moda juvenil", David Lafuente hizo lo propio con "Volverás", y Dani Fernández con "Te esperaré". 3 carreras ahora en solitario con el aval de su sólida trayectoria como grupo.

Carlos Marco / Pedro Sánchez Fotógrafo

Otras actuaciones fueron las de Karen Méndez, Henry Méndez y Romy Low (que no se pierden cada año LOS40 Playa Pop), el eurovisivo Manel Navarro dando un nuevo giro a su carrera, y el murciano con proyección nacional Xuso Jones.

David Otero

Uno de los momentos culminantes de la noche fue la actuación en directo de David Otero. Quien fuera guitarrista y compositor de buena parte de las canciones de El Canto del Loco (cuya inspiración le vino en los descansos de sus giras, a orillas del Mar Menor) resumió en 30 minutos lo mejor de su carrera en solitario, con "Buscando el sol" y "Una vez más", o el clásico de su anterior banda "Volverá", a dúo con Carlos Marco.

David Otero / Pedro Sánchez Fotógrafo

Fin de fiesta

El final fue apoteósico. Reyko, artífices de una de las canciones más bailadas de este verano, "Spinning over you", Karol G, la representante de Chipre en Eurovisión, Eleni Foureira, cuyo "Fuego" hace que la llamen la nueva Beyoncé, y las concursantes de OT Aitana y Ana Guerra, que han convertido "Lo malo" en un himno para millones de jóvenes que dicen no al modelo de "chico malo-chica que sufre" en sus relaciones.

Eleni Foureira / Pedro Sánchez Fotógrafo

El cierre de fin de fiesta, pasadas las 3 de la madrugada y tras más de 4 horas de música, corrió a cargo de uno de los mejores DJ del país: Jose AM.

En suma, una noche que no olvidarán las decenas de miles de asistentes a la mayor fiesta del verano con LOS40 en la Región de Murcia, la radio de "todos los éxitos".

LOS40 Playa Pop volvió a ser un año más, con la colaboración del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, una fiesta para recordar.