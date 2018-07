Consejos para que veraneantes y navegantes conserven el Mar Menor

La Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, ha puesto en marcha una iniciativa, que se integra dentro de la campaña 'Naturalmente Mar Menor', con consejos y recomendaciones dirigidas tanto a veraneantes, visitantes y vecinos de las localidades costeras como a navegantes para que se impliquen en la conservación del Mar Menor.

En el marco de esta iniciativa se han editado 4.000 folletos que contienen un decálogo de buenas prácticas, con el que se pretende promover comportamientos respetuosos con el medioambiente.

Entre estos consejos básicos está no malgastar agua, usar plantas autóctonas en los jardines y abonos ecológicos o, en el caso, de los barcos, no arrojar residuos por la borda o no arrastrar el ancla para evitar la erosión de los fondos marinos.

Sobre todo en esta época estival en la que se multiplica la población de las localidades costeras, es importante tomar conciencia del impacto que tienen acciones cotidianas como el uso que se hace del agua, la forma de reciclar los residuos o el comportamiento al navegar.