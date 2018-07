La sección Qué hay de nuevo, con Pilar Cruces (Lust for Wine) vuelve a ser semanal durante este verano en Hoy por hoy Burgos. La colaboradora de Radio Castilla hace un repaso de algunas de las actividades culturales más atractivas de la semana, como el Festival de Jazz de Vitoria, el Festival de Teatro Clásico de Alcudia o el encuentro internacional What is Music que se celebra en Frías. Su espacio este verano incluirá una selección de vinos que responderán a una temática concreta. Esta semana los protagonistas son algunos rosados que Cruces ha reunido bajo la denominación 'Amoríos de verano'. La música propuesta es 'La última atrocidad', de Nacho Vegas con la colaboración de Cristina Martínez.

