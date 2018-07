Christian Santos: “Voy a florecer aquí”

El venezolano Christian Santos llega con ganas al Deportivo. Tras su paso por el Alavés, en el que no tuvo ni minutos suficientes ni números llamativos, el delantero aterriza en A Coruña con hambre de triunfar. Santos aspira a reivindicarse en Riazor a que el Dépor suponga un impulso para su carrera como goleador. "Estoy en un equipo que lo tiene todo. Voy a florecer aquí", aseguró el futbolista.

"Estoy muy feliz de estar aquí", continuó el jugador. Para Santos, "una de mis metas es reivindicarme. No es un paso atrás. Siempre es un paso adelante cuando uno agarra un camino". Sus números en Holanda respaldan su potencial. Sin embargo, en Vitoria frenó su progresión. "Eso suele pasar, momentos buenos y malos. Me tocó participar menos en el Alavés. Me merecía jugar más, y por eso no seguí allí", explicó.

Santos avanzó cuál será el plan de Natxo González en el Deportivo. El delantero confirmó que están ensayando jugar con un sistema 4-4-2. Un dibujo que tratará de que el equipo gallego mantenga la pelota y el control de los partidos "Tendremos muchas oportunidades de mantener la pelota. Que nosotros la tengamos", avanzó.

Por último habló de sus características como futbolista. El venezolano se define como un rematador, al que le gusta que sus compañeros le den centros por banda. Aunque no deshecha la opción de "combinar y decantarme por una pared en vez de un uno contra uno". En ese sentido, Christian Santos también apuesta por jugar con otro compañero en la delantera y no ser él el único punta del equipo.