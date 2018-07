El PP alerta sobre la falta de seguridad en la vieja prisión

El Partido Popular advierte que el estado de la vieja cárcel no garantiza la seguridad de las personas. Afirma que no es comprensible que se hayan hecho fiestas en el edificio, incluso con la asistencia de menores, cuando no hay, dice, autorización previa y no existe un plan de evacuación ni ningún protocolo que garantice la actuación en caso de riesgo.

La portavoz conservadora en María Pita, Rosa Gallego, ha denunciado en la Comisión de Transparencia una absoluta falta de control por parte del gobierno municipal sobre las actividades que desarrolla Proxecto Cárcere sin, afirma, las correspondientes autorizaciones.