Villares acusa a la Xunta de deteriorar el servicio sanitario en el rural gallego

El portavoz de En Marea, Luis Villares, ha llamado la atención sobre la reducción de los servicios sanitarios en el rural por parte de la Xunta de Galicia. Lo hizo en una visita esta mañana en A Pontenova, denunciando que en el hospital hay una plaza de médico que no se va a cubrir, alegando que la ratio es suficiente, por lo que no se está garantizando una atención adecuada debido a la dispersión y el envejecimiento de la población en la zona.

Asegura que también existe una plaza de celador que no se cubre y provoca "que mucha gente mayor tenga que trasladarse al centro para pedir cita y hacer determinadas gestiones que podría hacer de otra manera si la vacante estuviese cubierta".

Una situación que según advierte Villares, se repite en otros concellos. En concreto, critica que en Meira es necesario "un segundo equipo médico completo para atender a toda la población y cubrir una plaza de enfermero vacante".

Villares acusa a la Xunta de "pedir por un lado que la gente viva en el mundo rural y después no ofrecer servicios básicos para la ciudadanía, como es un derecho a la atención sanitaria próxima, vital para salvar vidas". "Esta situación no es exclusiva en la Montaña lucense, si no que se está repitiendo por toda Galicia y se agrava en verano con el cierre de camas en los hospitales y el cierre de servicios de pediatría".

El portavoz de En Marea ha enviado un mensaje al gobierno de la Xunta, alertando que llevarán al Parlamento estas deficiencias, exigiendo la reposición de los servicios. Así, recuerda el derecho de una asistencia sanitaria integral cerca de su domicilio.

Por lo demás y sobre el protocolo firmado en la tarde de este jueves entre En Marea y Lugonovo, para una concurrencia conjunta a las elecciones municipales de 2019 en Lugo, Villares ha calculado que en este momento "son veinte las mareas que están estrechando su cooperación con el espacio político de En Marea". Se pretende con esto, "compartir recursos humanos y materiales de cara a las elecciones, elaborar un gran banco de ideas, que pueda servir de programa electoral para las mareas que lo deseen y conseguir una mejor representación en las diputaciones provinciales".