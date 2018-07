Mandiola: "Si no somos capaces de ilusionar a la gente me sentiré frustrado y fracasado"

Manix Mandiola, entrenador del Atlético Baleares, ha hecho un pequeño balance de la primera semana de entrenamientos. Además, mañana el equipo balearico juega su primer partido de pretemporada ante el Santanyí. En dicho partido Mandiola podrá ver en acción a los nuevos jugadores, unos fichajes que, según el entrenador vasco, "han sido un acierto suficiente de cara a la próxima temporada".

"De cada posición había varias posibilidades y se ha conseguido traer al jugador más indicado", explica el entrenador del Baleares. Mandiola admite que tiene una mentalidad muy positiva con el grupo que se está creando y, además, no cierra la puerta a nuevas incorporaciones: "Tenemos ya el grueso de la plantilla, no tenemos mucha prisa porque habrá gente que no queda donde quiera e intentaremos que lo que venga marque la diferencia". El entrenador vasco también explica que hay que ir partido a partido, tener los pies en el suelo pero mirar siempre hacia arriba: "No vengo desde mi pueblo para intentar salvarnos, hay que estar lo más arriba posible".

Manidola, que tiene la oportunidad de hacer la temporada entera con el equipo balearico, reconoce que espera ilusionar a la gente desde el principio: "Este año si no somos capaces de ilusionar a la gente, no pongo puestos, me sentiré frustrado y fracasado". "Estoy muy agradecido a la gente, antes de salvarnos cuando llegué los 4 partidos primeros la situación se empeoró y sentí el apoyo del público", añade.