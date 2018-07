Músicos y mascotas, un descuento de residente que nunca llega

A pesar del incremento del descuento de residente al 75%, viajar con mascotas o instrumentos musicales sigue siendo caro para los ciudadanos de Baleares. La bonificación no se aplica a aquellos que viajan con instrumentos musicales que superan el tamaño de una maleta de mano y muchas compañías aéreas solo permiten volar a los animales de menos de 8 kilos y con precios que superan los 25 euros con trayecto. Músicos y animalistas piden al Govern que interceda para conseguir que no resulte tan caro desplazarse y que el descuento se aplique también en estos casos.

En el caso de las mascotas, las compañías tienen políticas diferentes. Iberia y Norwegian admiten perros en cabina y bodega. La compañía escandinava cobra entre 48 y 80 euros por trayecto, mientras Iberia pide entre 25 y 120 euros por cada billete del animal. Vueling y Air Europa solo admiten mascotas en cabina, con animales que pesen menos de 8 kilos. La primera cobra un precio cerrado de 40 euros por trayecto y la segunda entre 25 y 80 dependiendo del destino. Ryanair no admite directamente animales en sus vuelos.

Desde la Asociación animalista Baldea, su presidenta Maxi Lange, alerta de que cada vez son más las compañías aéreas que no permiten viajar con mascotas. Muchas de ellas no autorizar el viaje de perros de más de ocho kilos, con lo que las posibilidades de los dueños de salir de la isla con su can se reducen al barco. Lange también cree que Aena debería acondicionar las instalaciones que se utilizan para bajar los transportines de mascotas de las bodegas de los aviones.

Equipaje especial

Un problema similar al de viajar con mascotas lo tienen muchos músicos de las islas que tienen que desplazarse a la península con sus instrumentos musicales y que se ven abocados a pagar muchas veces para poder transportarlo. Todas las compañías permiten subirlo en cabina si no supera unas medidas concretas, que normalmente se corresponden con las de una maleta de mano.

En el caso de Vueling, si lo sobrepasa tienes que reservar un asiento extra y pagar el precio de un billete entero sin descuento de residente. Se puede facturar pero pagando entre 13 y 50 euros. En Air Europa el precio del equipaje especial en bodega es de 150 euros por trayecto, aunque si se factura como equipaje normal se cobra a los residentes entre 7 euros y medio y 15. En Ryanair se pueden llevar en bodega como equipaje por 25 euros.

En Norwegian se tiene que pagar un cargo de entre 42 y 66 euros por el instrumento y tienes la opción de transportarlo como equipaje de mano. En Iberia también puedes reservar asiento o facturarlo para que viaje en bodega.

El músico Toni Cuenca, que tiene que desplazarse frecuentemente a la península, lamenta las trabas que las compañías aéreas ponen a los artistas que tienen que trabajar fuera. Muchos de los instrumentos se tienen que facturar, tienen que pagar más y existe el peligro de que se dañe durante el viaje.