La Oficina Insular de Vivienda Social atiende a más de 300 personas

La Oficina Insular de Vivienda Social lleva atendidas más de 300 personas desde que abrió sus puertas el 13 de febrero. Así lo dio a conocer la consellera de Serveis Generals a Habitatge, Cristina Gómez, acompañada de la técnica de Vivienda Social del Consejo, Elisa Marino, y la responsable de programas Provivienda, Josune Huidobro.

Gómez remarcó que "los datos nos muestran la necesidad de hacer nuevas políticas de Vivienda. No se trata sólo de hacer promociones de pisos de alquiler social asequibles, nuevas formas de acceso y gestión de la vivienda sino que se trata también de la puesta en marcha de servicios como la atención y acompañamiento y ayuda a las personas que no pueden hacer frente al pago de sus viviendas, a las que se encuentran en una situación de desahucio o que no encuentran una vivienda donde vivir. Esta oficina pretende ser un canal de información como herramienta de empoderamiento por los ciudadanos y que nos ayude a proteger el derecho que tenemos todos y todas a la vivienda ".

En total, han sido atendidas 144 unidades familiares, que representan un total de 320 personas. De estas, 107 son menores de edad y casi el 76% de las personas son de origen español. Destaca que el 74% de las personas y familias atendidas viven en régimen de alquiler, y el 48% tienen hijos / as, en la mayoría de los casos, menores de edad a su cargo.

En cuanto a municipios, el 65% corresponden a Maó y Es Castell, siendo Alaior el municipio con menos demanda. Casi el 50% lo ha hecho por iniciativa propia, mientras un 11% ha sido derivado a la Oficina después de haber pasado por las oficinas del IBAVI.

Las tipologías de demandas de información que han recibido más solicitudes por parte de los usuarios han hecho referencia a la búsqueda de vivienda y en la mediación de conflictos, seguido de información general, ayudas sociales y demandas de desahucio. En total, se han realizado 887 atenciones por parte del equipo de profesionales ubicados en la oficina, formado por una trabajadora social, una abogada y una administrativa.