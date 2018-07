La AAVV del barrio de Santiago reclama mayor atención por parte de las concejalías

La Asociación de Vecinos del barrio de Santiago reclama una mayor atención por parte de las concejalías, sobre todo, de áreas como Cultura, Juventud o Medio Ambiente. Aunque su presidente, Evelio Rodríguez, reconoce que actualmente existe una mejor comunicación con el Concejal de Barrios, Juan Antonio Marcos, de quién dice "se preocupa y está más atento"; lamenta que no se atienda el orden de prioridades que hacen llegar desde la Asociación.

Pone por caso el apartado de urbanismo y obras, que están llevando a cabo asfaltados que la Asociación no entiende imprescindibles como el de la calle Jardines y París. Argumenta Rodríguez que "no consultan nada con nosotros (las concejalías) y creemos que somos los más conocedores de los problemas del barrio". En este sentido, desde la Asociación entienden que es más necesario el asfaltado de la Avda. San Telmo o la calle Tello Téllez. No saben si es un problema de entendimiento de los servicios técnicos del ayuntamiento o de las propias concejalías. En cuanto a Parques y Jardines, reclaman un arreglo de la plaza Virrey Velasco, que "no se riega y se ven las calvas del césped", o del parque infantil de Parque Europa, "que tiene 1000 años", explica Rodríguez.

Entre las principales quejas del barrio sigue estando el olvido al que son sometidos los extrarradios. Apenas se ven obras en estas zonas, dice Rodríguez, al mismo tiempo que entiende que un Ayuntamiento con superávit "es un mal ayuntamiento", porque implica que no se están haciendo cosas por los ciudadanos.

Evelio Rodríguez también ha presentado las fiestas del barrio de Santiago, que se celebran de los días 21 al 28 de julio. Unas celebraciones pensadas para los mayores y niños, realizadas con dificultad por la "poca colaboración de establecimientos y personal", dice Rodríguez. Destaca la verbena del Bar Cardo, el sábado 21, en Calle Marciano Zurita; el Homenaje a Nuestros Mayores, el miércoles 25 de julio, en la Plaza Virrey Velasco, o los hinchables en Parque Europa y Parque Virrey Velasco los días 24 y 26 de julio, respectivamente.

Tras las fiestas, la Asociación organiza un programa para los vecinos durante el resto del año con cursos de guitarra, cocina, yoga o memoria y autoestima; a los que destinan gran parte de la subvención que reciben del consistorio: "Antes lo dedicábamos a las fiestas, pero entendemos que es más importante tener actividad en el barrio durante todo el año", concluye Rodrígez.