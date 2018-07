Castellanos de Moriscos rechaza declarar a La Manada 'personas non gratas'

El Partido Popular de Castellanos de Moriscos, en Salamanca, ha votado en contra de una moción de Izquierda Unida según la cuál se pretendía declarar a los integrantes de 'La Manada' personas 'non gratas' en el municipio. Ahí no queda la actitud política sorprendente: el PSOE, Ciudadanos y el concejal no adscrito se abstuvieron a la hora de votar la moción.

Según ha señalado IU, el partido ha mostrado su sorpresa por el comportamiento de Ciudadanos y PSOE. En declaraciones de Leonor Conde, del grupo de IU en el municipio, 'a la hora de comprometerse en lugares menos mediáticos, como el municipio charro, ya no les preocupa la foto del feminismo' a estos partidos.

Desde la Cadena SER de Salamanca hemos hablado con Francisco Javier Herrero Polo, coordinador local de Izquierda Unida en Salamanca, quien muestra en nuestros micrófonos la indignación por el hecho de que La Manada no se haya declarado 'non grata' en el municipio. Estas son sus palabras.